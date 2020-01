Il dolore e l’attesa della verità: tre anni fa Rigopiano

I familiari delle 29 vittime della tragedia dell’Hotel Rigopiano di Farindola, travolto e distrutto da una valanga il 18 gennaio 2017, per il terzo anno consecutivo si sono ritrovati sul luogo del disastro per commemorare i propri cari.

Pochi minuti prima delle 17 di tre anni fa una valanga di neve, ghiaccio e detriti del peso di 120mila tonnellate travolse e distrusse l’albergo uccidendo 29 persone tra clienti e dipendenti.

A Rigopiano oggi è il momento del ricordo: dopo la deposizione dei fiori davanti al totem dell’hotel, c’è stato un momento di preghiera e di raccoglimento; poi ai parenti è stato permesso di entrare nell’area della valanga e in cui un tempo sorgeva il resort.

A seguire una processione, con 29 fiaccole accese, che dal bivio Mirri tra Rigopiano e Farindola raggiungerà la chiesa parrocchiale di “San Nicola Vescovo” per la messa.

Archiviazioni, inchiesta bis e depistaggi: la lunga strada verso la verità

Venticinque gli imputati nell’inchiesta principale: si tratta di 24 persone e una società.

Sono accusati a vario titolo di disastro colposo, omicidio plurimo colposo, falso ideologico, abuso edilizio, omissione d’atti d’ufficio e abuso in atti d’ufficio: tra questi c’è anche l’ex Prefetto di Pescara Francesco Provolo (poi trasferito al Viminale, come direttore ufficio ispettivo presso il dipartimento dei vigili del fuoco), il presidente della provincia Antonio di Marco, il sindaco di Farindola Ilario Lacchetta e il gestore dell’albergo Bruno Di Tommaso, più altri funzionari e dirigenti.

Al centro dell’inchiesta, condotta dal procuratore capo di Pescara Massimiliano Serpi e dal sostituto Andrea Papalia, la mancata realizzazione della carta valanghe, presunte inadempienze su manutenzione e sgombero delle strade che portavano all’hotel e tardivo allestimento del centro di coordinamento dei soccorsi.

Come chiesto dalla Procura, le posizioni che riguardano il versante politico della vicenda sono state archiviate il 3 dicembre 2019 dal gip Nicola Colantonio.

Tra gli archiviati tre ex governatori dell’Abruzzo – Luciano D’Alfonso, Ottaviano Del Turco e Gianni Chiodi – e gli assessori alla Protezione Civile che si sono succeduti negli anni.

Archiviata anche la posizione di Daniela Acquaviva, funzionaria della Prefettura di Pescara nota per avere risposto telefonicamente al primo allarme, la quale però resta imputata nel procedimento bis per depistaggio.

Prossima udienza il 31 gennaio: il gup scioglierà la riserva sulla decisione relativa all’unificazione dell’inchiesta madre con il procedimento bis, riguardante un presunto depistaggio.

Accusati di frode in processo penale e depistaggio, sono 7 gli imputati nel secondo procedimento: con l’ex prefetto Provolo altri 6 funzionari della prefettura di Pescara. Secondo l’accusa avrebbero omesso di riportare nelle relazioni le segnalazioni di soccorso pervenute in Prefettura quel 18 gennaio, in particolare dal cameriere Gabriele D’Angelo, una delle vittime.

Il terremoto, poi la valanga: l’ecatombe Rigopiano

A complicare la situazione le abbondanti nevicate, unite a una sequenza sismica. L’hotel era circondato da due metri di neve e 40 persone erano in trappola perché le strade erano bloccate. Ma la situazione è diventata tragica quando alle 10.25 del mattino la terra ha cominciato a tremare. Le prime tre scosse tra le 10.25 e le 11.25 sono state molto forti, fino a una magnitudo di 5,5.

Gabriele D’Angelo, volontario della Croce rossa e cameriere dell’hotel, chiama la prefettura al centro coordinamento soccorsi e non solo non sono partiti gli aiuti ma durante le indagini quella telefonata sparisce nel nulla.

Il resto è la tragedia e una verità da scrivere.