Viene travolto dalla motozappa, muore un pensionato di 77 anni a Cingoli

CINGOLI – Si ferisce alle gambe con la motozappa mentre lavora nell’orto di casa a Santa Maria del Rango di Cingoli e muore a causa delle ferite riportate un pensionato di 77 anni.

Il tragico incidente è accaduto alle 12.30. La moglie non vedendolo rientrare per pranzo é andata a vedere cosa fosse successo ed ha trovato il marito sotto la macchina agricola. Inutili i soccorsi da parte dei sanitari del 118 di Cingoli e dell’eliambulanza proveniente da Fabriano. Lo staff medico ha cercato di rianimare l’uomo ma purtroppo per lui non c’era più nulla da fare.