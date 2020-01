La Svim è la “Migliore Agenzia di Sviluppo 2019 in Europa”

ANCONA – Si apre in grande il 2020 di SVIM Agenzia di Sviluppo della Regione Marche che è stata nominata la “Migliore Agenzia di Sviluppo 2019 in Europa” nell’ambito del “Premio EURADA” – “EURADA AWARDS”. Il riconoscimento è stato assegnato da Eurada Associazione che raggruppa tutte le Agenzie di Sviluppo Europea e verrà consegnato dalla Commissione Europea, per lo sforzo profuso ed il successo ottenuto nell’utilizzo dello strumento del “Voucher Transazionale all’Innovazione” per le Micro e Piccole Medie Imprese in diversi ambiti: dalla domotica a supporto della longevità attiva, all’Economia Blu, dalle Tecnologie emergenti, alle imprese culturali e creative.

“Non potevamo aprire l’anno meglio di così – ha dichiarato l’Amministratore Unico di SVIM Gianluca Carrabs – un riconoscimento che non ci aspettavamo, ma che premia il nostro lavoro. Un premio che mette in risalto quelle che sono le grandi professionalità che operano all’interno della nostra Agenzia. Sono tantissimi i progetti messi in campo nel 2019 e il 2020 ci vedrà impegnati su moltissimi fronti. Questo riconoscimento europeo prova che anche una società in house a capitale pubblico come la SVIM può competere con le grandi multinazionali che fanno progettazione europea, con le quali ci confrontiamo professionalmente tutti i giorni e, nonostante rapporti di forza spesso imparagonabili, con questo premio abbiamo dimostrato che competenza e determinazione possono far raggiungere traguardi di eccellenza assoluta in ambito europeo anche a strutture pubbliche”.