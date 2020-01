Cocaina nell’affettatrice: il questore chiude il locale dopo l’arresto del barista spacciatore

Sospensione dell’attività per 30 giorni al locale dove il barista, arrestato due giorni fa, teneva e spacciava la cocaina.

ANCONA – Sospensione dell’attività per 30 giorni al locale dove il barista, arrestato due giorni fa, teneva e spacciava la cocaina. Questa mattina, verso le ore 12.00, gli agenti della Divisione Amministrativa e Sociale della Questura di Ancona, hanno notificato al titolare dell esercizio pubblico, il decreto di sospensione dell attività emesso dal Questore di Ancona, Dott. Claudio Cracovia, ai sensi dell art. 100 del T. U. L. P. S. per 30 giorni. Il provvedimento fa seguito all’arresto, due giorni fa, del barista quarantenne che nascondeva nel locale, addirittura in un pertugio dell’affettatrice, diverse dosi di cocaina pronte per essere spacciate.

