Aggredisce e insulta la barista perché non gli dà da bere. Serata incandescente a Macerata

MACERATA – Picchia e insulta la barista che si rifiuta di dargli da bere. Serata ad alta tensione in un bar del centro storico di Macerata, dove giovedì sera, intorno alle 21, un pluripregiudicato di 58 anni è stato arrestato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, violenza sessuale e danneggiamento .

A scatenare l’ira dell’uomo il rifiuto della barista di dargli ancora da bere, perché già ubriaco.

Al no della ragazza il 58enne ha dato in escandescenze, gettando a terra tutto quello che era sopra il bancone del bar e insultando pesantemente la ragazza fino ad aggredirla fisicamente e a palpeggiarla.

In difesa della ragazza, scoppiata in lacrime, è intervenuta prima una sua amica, colpita con un calcio dall’uomo e subito dopo un giovane che il 58enne ha tentato di soffocare con la sciarpa che aveva intorno al collo.

In quel momento sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Municipale che hanno tentato di calmare l’uomo e di farlo salire sull’auto di servizio per accompagnarlo in Questura. Ma il malvivente invece di calmarsi, ha iniziato a inveire contro gli agenti e a opporre resistenza, nel tentativo di divincolarsi e scappare. Anche dopo essere stato condotto in Questura il 58enne non si è calmato e si è scagliato con la testa contro la porta di ingresso, mandando in frantumi uno dei vetri che cadendo ha ferito due agenti.

L’uomo, anche in considerazione dei numerosi precedenti di Polizia soprattutto per furto e reati contro il patrimonio, e’ stato arrestato per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale, Lesioni, violenza sessuale e danneggiamento.Venerdì mattina al Tribunale di Macerata, si è svolta l’udienza che ha convalidato l’arresto dell’uomo, attualmente ristretto agli arresti domiciliari in attesa del processo fissato per il 5 febbraio prossimo.