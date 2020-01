Post sisma, silenzio sul commissario. I sindaci italiani pronti a scendere in piazza per il Centro Italia – VIDEO

La nomina del commissario è uno dei nodi di una situazione di stallo nel post sisma del Centro Italia. Da Roma, dopo il consiglio nazionale dell’Anci, l’indomani la riunione dei sindaci del sisma, il presidente Antonio Decaro rilancia il terremoto come problema nazionale e annuncia che tutte le fasce tricolore d’Italia sono pronte a mobilitarsi per le quattro regioni colpite dalle scosse del 2016 e del 2017 con una grande manifestazione di piazza, come avvenuto nell’iniziativa a favore della senatrice Liliana Segre

Le voci dei sindaci

ROMA – Il sindaco di Arquata del Tronto Aleandro Petrucci per il “toto commissario” al sisma rilancia il nome di Fabrizio Curcio che lasciò la guida della protezione civile per motivi personali alla vigilia del primo anniversario del sisma del 24 agosto, aprendo la strada ad Angelo Borrelli. C’è ancora Piero Farabollini, il presidente dei geologi delle Marche, attuale commissario il cui contratto è scaduto a fine anno e che con la prorogatio, sarà tale fino a metà febbraio. Ed è il terzo dopo Vasco Errani e Paola De Micheli. La voce dei sindaci: “Si decidano, ma in fretta”. La nomina del commissario è uno dei nodi di una situazione di stallo nel post sisma del Centro Italia.

“Una grande manifestazioni di tutti i sindaci italiani per il Centro Italia. Da Roma, dopo il consiglio nazionale dell’Anci, l’indomani la riunione dei sindaci del sisma, il presidente Antonio Decaro rilancia il terremoto come problema nazionale e annuncia che tutte le fasce tricolore d’Italia sono pronte a mobilitarsi per le quattro regioni colpite dalle scosse del 2016 e del 2017 con una grande manifestazione di piazza, come avvenuto nell’iniziativa a favore della senatrice Liliana Segre. Un documento di sintesi per il Centro Italia, su proposta del presidente di Anci Marche Mangiardi, è stato approvato dal Consiglio Nazionale e seguito dall’applauso di tutta l’assemblea. “E’ un momento importante di condivisione – ha detto Maurizio Mangialardi, Presidente di Anci Marche e coordinatore nazionale dei Presidenti delle Anci regionali – perché questa tragedia che ha colpito 140 comuni di 4 regioni e

che ha fatto in quei territori più danni della seconda guerra mondiale, non deve essere considerata una calamità di secondo piano.Grazie all’azione dell’Anci abbiamo ottenuto una legge dedicata e, attraverso il confronto col governo, contiamo che i punti sintetizzati nel documento approvato in assemblea e che il presidente Decaro ha portato nell’audizione al governo, possano essere inseriti nel Decreto Milleproroghe”. “Attendiamo una legge organica che possa essere utile anche per la futura gestione di calamità simili – ha precisato”. “Diversamente – ha concluso Mangialardi – sappiamo di poter contare sull’appoggio di 8.000 sindaci italiani che saranno al nostro fianco”.