Uccise il figlioletto di 5 anni, l’Appello: “Era incapace di intendere e volere” – VIDEO

Era completamente incapace di intendere e di volere, Besart Imeri, macedone di 28 anni, accusato di aver ucciso il figlioletto Hamid di 5 anni il pomeriggio del 4 gennaio 2018, a Cupramontana.

I giudici della Corte d’appello di Ancona hanno ribaltato la sentenza di primo grado, prosciogliendo l’imputato e riconoscendo la completa infermità mentale del giovane, disponendo che debba scontare la pena con la collocazione per 10 anni in una Rems (residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza).

In primo grado, l’operaio è stato condannato a 12 anni di reclusione, considerando il rito abbreviato scelto dal difensore Raffaele Sebastianelli.

Besart il 4 gennaio 2018 aveva ucciso il figlioletto Hamid tappandogli la bocca e mettendogli una mano sul naso mentre si trovava sul sedile posteriore di una Toyota Yaris verde, posteggiata a pochi metri dall’ingresso di casa, dove il piccolo viveva con i genitori, gli zii e il nonno paterno. Hamid era morto in pochissimi istanti. In quel periodo, Besart era alle prese con la perdita del lavoro e una forte depressione.

«Una forza si è impossessata di me, dicendomi di uccidere mio figlio», aveva detto Besart al gip, durante l’interrogatorio che si era tenuto dopo l’arresto e il trasferimento nel carcere di Montacuto.