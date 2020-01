Colpito alla testa dal Bobcat: muore nel cantiere “maledetto” del nuovo Inrca

Tragico incidente sul lavoro questa mattina all’interno del cantiere del nuovo Inrca di Camerano. Un uomo di 49 anni ha perso la vita per quella che è stata definita una tragica fatalità: sarebbe stato colpito alla testa dal braccio del Bobcat manovrato da un collega, ora indagato per omicidio colposo. L’incidente attorno alle 9.15

La vittima, originaria del napoletano, era dipendente di una ditta di costruzioni che opera nel cantiere.

Inutili i soccorsi del 118, che hanno tentato a lungo di rianimare la vittima. Sul posto anche i carabinieri e l’Asur Marche.

Non c’è pace dunque per il cantiere del nuovo ospedale di rete, il cui esito si trascina da 12 anni, dopo una serie di fermi e successive ripartenze. L’ultima a inizio gennaio: il cantiere era ripartito dopo che il Tribunale di Ravenna aveva accolto la proposta delle imprese (Cons Coop di Ravenna – AR.CO Lavori di Ravenna e Ubaldi Costruzioni di Ascoli Piceno) di rilevare le quote di partecipazione dell’Associazione temporanea d’impresa in capo alla C.M.C di Ravenna e consentire quindi la ripresa dei lavori di questo Ospedale che, una volta ultimato, ospiterà 250 posti letto.