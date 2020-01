Calcinaccio caduto in galleria, Foresi: “Al lavoro per i controlli” – VIDEO

ANCONA – E’ fissato per giovedì 16 gennaio il giro di controllo nella galleria, lungo l’asse Nord Sud di Ancona, all’altezza dell’uscita di Tavernelle, dove intorno alle 10 di mercoledì mattina è caduto un pezzo di cemento staccatosi dal copriferro di un giunto del tunnel.

Il calcinaccio ha colpito nella sua caduta il montante di un furgone che stava procedendo in direzione Baraccola, ma per fortuna non ha danneggiato il parabrezza del mezzo e il guidatore è rimasto illeso.

Lanciato l’allarme sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza la parte di galleria da cui si è staccato il pezzo di cemento, un’operazione durata due ore, durante le quali il traffico è stato deviato per permettere i lavori.



Sul luogo dell’incidente anche l’Asssessore alle Manutenzioni del Comune di Ancona Stefano Foresi che assicura il minor disagio possibile alla circolazione durante i lavori di controllo dei prossimi giorni. Sopralluoghi già previsti e in parte già eseguiti dal Comune dorico.