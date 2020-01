Spaccio di eroina al mercato del pesce: un arresto e un uomo segnalato come assuntore

Spaccia eroina tra i banchi del pesce a San Benedetto del Tronto all’interno del mercato ittico. I Carabinieri hanno bloccato il cittadino algerino di 32 anni mentre cedeva alcune dosi preconfezionate di eroina ad un 42enne del posto.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Spaccia eroina tra i banchi del pesce a San Benedetto del Tronto all’interno del mercato ittico. I Carabinieri hanno bloccato il cittadino algerino di 32 anni mentre cedeva alcune dosi preconfezionate di eroina ad un 42enne del posto.L’acquirente è stato portato subito in caserma e segnalato alla Prefettura di Ascoli Piceno come assuntore, il magrebino è stato sottoposto a perquisizione e, all’interno del motorino con cui era arrivato al porto, sono stato rinvenuti altri 63 grammi di eroina, pronta per essere spacciata.