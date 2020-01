Spaccia eroina al mercato del pesce, arrestato pusher con 63 gr di droga

SAN BENEDETTO – Spaccia eroina al mercato ittico di San Benedetto, è finito in manette un uomo di origine algerina di 32 anni, arrestato dai carabinieri mentre vendeva una dosa di droga a un uomo.

Mentre quest’ultimo è stato segnalato alla Prefettura di Ascoli come assuntore di droga, lo spacciatore è stato condotto prima in caserma e poi trasferito nel carcere ascolano di Marino del Tronto. I Carabinieri hanno inoltre sequestrato 63 grammi di eroina divisa in dosi ritrovate nello scooter dell’arrestato.