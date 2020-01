Investito davanti all’ospedale dove muore due ore dopo

E’ stato investito davanti l’ospedale regionale di Torrette ad Ancona e dove due ore più tardi è spirato a causa delle ferite riportate, dopo essere stato travolto da un’auto a ridosso dell’attraversamento pedonale semaforico.

ANCONA – E’ stato investito davanti l’ospedale regionale di Torrette ad Ancona e dove due ore più tardi è spirato a causa delle ferite riportate, dopo essere stato travolto da un’auto a ridosso dell’attraversamento pedonale semaforico. La vittima è un uomo anziano, come pure il conducente che si trovava al volante della vettura che procedeva in direzione nord e che non sarebbe riuscito ad evitare il pedone. Il dramma verso le 19,30 in via Conca, arteria molto trafficata che conduce alla superstrada e che viene attraversata ogni giorno da decine e decine di persone che parcheggiano nel park gratuito a valle per recarsi al nosocomio regionale. A soccorrere l’uomo in prima battuta è stata un’ambulanza della Croce Gialla di Ancona con il rianimatore a bordo. E’ stato portato in sala emergenze con un codice di massima gravità nel vicino ospedale. Ma nonostante i tentativi di strapparlo alla morte per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La dinamica del tragico incidente è al vaglio della polizia municipale di Ancona. A causa del sinistro e i rilievi di rito sono stati registrati rallentamenti al traffico.

Il rendering del passaggio che dovrebbe essere costruito su via Conca

Il progetto del ponte annunciato ma ancora non realizzato. Da anni è in programma la costruzione di sovrappasso tra il parcheggio gratuito di via Metauro e l’area ospedaliera per consentire l’attraversamento in sicurezza da parte dei pedoni, in un quartiere appesantito anche dal traffico pesante dal porto verso l’autostrada. Il progetto presentato tempo fa prevede una struttura realizzata in carpenteria metallica su due torri di accesso e una passerella reticolare e una scala con ascensore sul lato dell’ospedale. Dove tra l’altro è avviato il cantiere per la costruzione del nuovo ospedale materno-infantile Salesi, nell’area dove attualmente si trova la camera mortuaria.