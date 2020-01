Inchiesta in comune ad Ancona, l’imprenditore:”Costretto per non far fallire l’azienda”

Costretto a cedere alle richieste del geometra del comune sulla realizzazione dei giardini del Passetto. Si difende così l'imprenditore di Cingoli Tarcisio Molini, finito agli arresti domiciliari il 7 novembre scorso nell'inchiesta "Ghost Jobs" su presunti appalti pilotati a Palazzo del Popolo, ad Ancona. Molini respinge le accuse di corruzione e dice di essere stato costretto a cedere alle richieste del geometra comunale Simone Bonci, tra cui quella della costruzione di un bagno a casa dello stesso per lavori dal valore di 26 mila euro. Il Comune, fa sapere l'imprenditore tramite il suo legale Tommaso Rossi, aveva cambiato il progetto dei nuovi giardini nel rione Adriatico con aumento di costi: il suo timore era che il geometra, unico a conoscere il reale valore dei lavori svolti, lo ostacolasse alla liquidazione degli interventi fatti in zona del Passetto, con il rischio reale di fallimento della società Mafalda Costruzioni.