Verso le regionali, “Con Mancinelli il disastro di Ancona su tutte le Marche” – VIDEO

Solo questione di tempo, per completare la scacchiera delle candidature nelle regioni al voto in primavera: ribadisce la scelta di Francesco Acquaroli come presidente della Regione Marche, il coordinatore di FdiCarlo Ciccioli che con i consiglieri comunali di Ancona di Forza Italia, Lega e la lista civica 60100, commenta come debole sia l’eventuale candidatura dell’ex rettore della Politecnica Sauro Longhi se l’accordo giallorosso andasse in porto e mette in allerta sulla possibile candidatura di centro sinistra dell’attuale sindaca di Ancona Valeria Mancinelli

ANCONA – Solo questione di tempo, per completare la scacchiera delle candidature nelle regioni al voto in primavera: ribadisce la scelta di Francesco Acquaroli come presidente della Regione Marche, il coordinatore di Fdi Carlo Ciccioli che con i consiglieri comunali di Ancona di Forza Italia, Lega e la lista civica 60100, commenta come debole sia l’eventuale candidatura dell’ex rettore della Politecnica Sauro Longhi se l’accordo giallorosso andasse in porto e mette in allerta sulla possibile candidatura di centro sinistra dell’attuale sindaca di Ancona Valeria Mancinelli. “Nel 2015 ha sostenuto il Governatore uscente Ceriscioli, ora l’abbraccio mortale”, dice il consigliere Angelo Eliantonio. Assessori indagati, arresti, manutenzioni senza controllo ribadisce il consigliere di Forza Italia Daniele Berardinelli. Ancora Giovanni Zinni “Cosa ha portato ad Ancona il tandem Mancinelli-Ceriscioli? Il nulla”. Attività amministrativa poco trasparente, ha annunciato opere fiabesche mai realizzate, dice ancora Stefano Tombolini di 60100.