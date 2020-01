Falciato dal treno, domani l’ultimo saluto a Mattia

Si svolgeranno domani alle 15 nella chiesa Sant’annunziata di Montecosaro i funerali di Mattia Perini, lo studente 16enne, falciato da un treno alla stazione di Loreto il 9 gennaio mentre attraversava i binari.

MONTECOSARO – Si svolgeranno domani alle 15 nella chiesa Sant’annunziata di Montecosaro i funerali di Mattia Perini, lo studente 16enne, falciato da un treno alla stazione di Loreto il 9 gennaio mentre attraversava i binari. Una tragica fatalità su cui sono ancora in corso indagini, con accertamenti sulla scatola nera del convoglio Frecciargento che l’ha travolto. Alcuni compagni di scuola e un insegnante hanno assistito alla scena senza poter far nulla.

Il ragazzo sognava di diventare chef, era studente dell’istituto alberghiero Einstein-Nebbia nella città mariana. Sconvolti e increduli gli amici e gli insegnanti: mazzi di fiori e lacrime sul banco vuoto. In campo anche un’equipe di psicologici per aiutare i compagni ad elaborare la tragica fine del giovane. In tanti si sono stretti attorno alla famiglia del ragazzo, apprezzato attaccante sul campo da gioco. Un lutto che investe anche il mondo del calcio locale.