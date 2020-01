Investito da un’auto finisce all’ospedale: traffico in tilt tra Agugliano e Polverigi

Un uomo di 67 anni è stato investito poco prima delle 18 lungo la strada che collega Polverigi ed Agugliano. Complice il buio, l’incidente in cui è rimasto gravemente ferito il 67enne, travolto da un’auto guidata da un giovane del posto

AGUGLIANO – Un uomo di 67 anni è stato investito poco prima delle 18 lungo la strada che collega Polverigi ed Agugliano. Complice il buio, l’auto guidata da un giovane del posto ha travolto il 67enne, rimasto gravemente ferito. L’uomo, cosciente all’arrivo dei soccorsi, ha riportato un trauma cranico ed è stato in prima battuta raggiunto dai sanitari della Croce Gialla di Agugliano e poi trasportato d’urgenza all’ospedale regionale per ricevere le cure del caso. Traffico in tilt e lunghe code: l’arteria stradale che è rimasta chiusa al traffico su entrambe le corsie di marcia per consentire i rilievi del caso.