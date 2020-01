Carambola fatale: un morto sulla Metaurense

Tragico schianto lungo la Sp4 Metaurense che collega Urbania e Fermignano: muore un uomo in un incidente con tre mezzi coinvolti. Traffico in tilt.

FERMIGNANO – Ancora sangue sulle strade dopo il tragico investimento a Senigallia nella notte dell’Epifania, costato la vita a due donne. Un uomo di 30 anni ha perso la vita nel pomeriggio in uno schianto avvenuto attorno alle 17 sulla provinciale 4 Metaurense, nel pesarese, tra Fermignano e Urbania. La carambola fatale ha coinvolto due autovetture e un furgone e l’esatta dinamica dello schianto è in questi momenti al vaglio dei Carabinieri. Sul posto, con una squadra, anche i Vigili del fuoco del distaccamento di Urbino, intervenuti per aiutare i sanitari nel soccorso ai feriti e per mettere in sicurezza lo scenario dell’incidente. Traffico e lunghe code: la strada è stata chiusa per consentire i rilievi del caso.

In aggiornamento.