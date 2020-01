Loretta Bravi su èTV: Ultimi sui Fondi Europei? Fake News. Dite questa, vera: Marche seconde in Italia per Borse di Studio. Ceriscioli? Gli dico grazie. E lancio “Presenza Popolare”. Video

Loretta Bravi a tutto campo, intervistata da Maurizio Socci a @Buongiorno èTV: @Regione Marche ultima sui Fondi Europei? Fake News, il Sole24 ore farà una rettifica. Aggiungo una news vera: le Marche seonde in Italia per Borse di Studio". Su Luca Ceriscioli, che il @Partito Democratico pare intenzionato a scaricare "Io posso solo dirgli: grazie, Presidente. Condividiamo la stessa visione. Il tempo per lui sarà galantuomo". Sul futuro: "Lancio i Licei Artigianali. La Politica? Sono qui e sono al Centro. Coi miei giovani ho lanciato @Presenza Popolare. Non mi interessano le poltrone ma le idee".