Fiamme in macelleria: intervento dei vigili del fuoco sul Conero

Principio d’incendio in un’azienda alimentare nella zona industriale di Sirolo, in viale del Lavoro. A fuoco uno dei locali dell’azienda l”Antica Macelleria del Poggio’, che lavora carni e insaccati nell’area industriale di Sirolo. Sul posto due squadre di vigili del fuoco, da Ancona e Osimo, che hanno lavorato per oltre due ore, per mettere in sicurezza i locali. Ingenti i danni.

Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero partite da un locale al piano superiore che ospitava il server informatico e l’archivio. Il fuoco, poi, ha minacciato di diffondersi in altri locali del capannone ex Zoia, ma è stato subito circoscritto.

A lanciare l’allarme due lavoratrici.

Nessuno dei dipendenti è fortunatamente rimasto ferito o intossicato.

