Dramma a Servigliano: bimba vittima di un incendio. Salve la mamma e la sorellina

Fumo, dappertutto. Odore di fiamme e paura. Una mamma che si sveglia di soprassalto e nel dramma abbraccia la figlia più piccola per portarla in salvo. Poi tenta di rientrare nella casa devastata dal rogo, per strappare alla morte la sorellina più grande, ma è già troppo tardi. Lei non ce la farà. È successo nelle Marche

E’ la ricostruzione del dramma che ha sconvolto nella notte Servigliano. Il bilancio è tremendo: una bimba di soli 8 anni vittima di un incendio. Salve la mamma e la sorellina minore di 6 anni.

Secondo una prima ricostruzione, l’incendio sarebbe partito nella notte, attorno alle 3, scaturito da un corto circuito. L’abitazione dove è avvenuta la tragedia si trova in centro storico. La famiglia è di origini bulgare.

Sul posto vigili del fuoco e forze dell’ordine. Si indaga sulle origini dell’incendio.

In aggiornamento.

(Foto Simone Corazza)