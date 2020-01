Mercatone Uno, Auchan Conad e gli altri: le vertenze del 2020

Non una visione di lungo periodo ma una boccata d’ossigeno nel breve, che cristallizza l’emorragia di lavoro nel 2020, apertosi dopo un 2019 chiuso con difficoltà. La notizia è quella attorno alla conferma della proroga della cassa integrazione straordinaria fino al 23 maggio 2020 per i dipendenti del Mercatone Uno.

“Tamponata l’emergenza, ora dobbiamo fare in modo che i punti vendita vengano acquistati o affittati da terzi e che tutto il personale venga riassorbito”, le parole dell’assessore al Lavoro Loretta Bravi in seguito all’incontro convocato questa mattina a Roma al Ministero del Lavoro. La catena comprende 55 punti vendita nel settore arredamento e casalinghi, di cui 3 nelle Marche: a Pesaro, Monsano e Civitanova. Su 1731 dipendenti 150 sono marchigiani.

Una crisi che richiama un’altra, l’assorbimento della rete Auchan da parte di Conad. In programma per mercoledì 8 gennaio un incontro con i vertici di Conad da parte del presidente dell’Assemblea legislativa, Antonio Mastrovincenzo. Sono 1673 i lavoratori marchigiani interessati dalla vicenda, dei quali 1487 nei 29 punti vendita, 110 nel deposito di Osimo e 69 nella sede di Ancona. Poi l’indotto con 71 punti vendita in franchising nei quali lavorano 388 dipendenti.

Oltre il commercio c’è l’industria: lo storico marchio di cucine Berloni, ora in mani taiwanesi, ha avviato la messa in liquidazione e 85 persone rischiano di rimanere senza lavoro: il liquidatore attenderà fino al 15 gennaio per ricevere le manifestazioni di interesse.

Altre vertenze riguardano la società di gestione dell’aeroporto Sanzio, Aerdorica, 23 gli esuberi, quindi la Whirpool, la Jp Industries di Fabriano, proroga della cassa integrazione fino al luglio 2020 per i quasi 600 dipendenti della ex Antonio Merloni, la Tallarini di Sant’Ippolito, i calzaturifici Spring-Mario Bruni di Montegranaro e Hobbs d’Inghilterra di Porto San Giorgio, la Manuli di Ascoli Piceno e la Itac Lab di Grottammare.

Nelle Marche sono 140 le aziende in crisi che hanno fatto ricorso ad ammortizzatori sociali o che prevedevano licenziamenti e riduzioni di personale nel 2019. A queste si aggiungono altre 3 mila aziende artigiane in difficoltà.