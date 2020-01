Incendio da Angelini: evacuati gli operai. Vigili del Fuoco sul posto (foto e video)

Colonna di fumo nero nei pressi dello Stabilimento Angelini. Sul posto i Vigili del Fuoco di Ancona. A causa dell’incendio è stata evacuata l'azienda farmaceutica Angelini: vigili del fuoco in azioneIl rogo ha colpito un deposito di prodotti, lungo la Strada Vecchia del Pinocchio. È scattato il protocollo di emergenza. Gli operai che erano al lavoro sono stati subito evacuati. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco con tre mezzi d’appoggio, impegnati nello spegnimento dell’incendio che ha intaccato il solaio e poi si è esteso al tetto, interessando i pannelli fotovoltaici.Anche il 118 è stato allertato a titolo precauzionale, anche se non ci sarebbero feriti né intossicati: sul posto la Croce Rossa. In aggiornamento.