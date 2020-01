Elisa e Sonia, amiche inseparabili, investite e uccise dopo una serata di festa lungo la strada maledetta. Arrestato l’automobilista che le ha centrate. E’ risultato positivo all’alcoltest. La ricostruzione (foto e video)

I segni dell’impatto sull’asfalto, il guard rail macchiato di sangue, il fiocco di una scarpa strappato dalla violenza dell’incidente. Si presenta così il luogo della tragedia di questa notte lungo l’Arceviese, una strada maledetta, già teatro di altri incidenti mortali.

Il dramma nella notte, attorno alle 4. Le vittime si chiamavano Elisa e Sonia. Erano amiche del cuore, amavano ballare. L’automobilista che le ha investite si è fermato in stato confusionale. E’ poi risultato positivo all’alcoltest. Lui stesso ha chiamato i soccorsi. Inizialmente non si era reso conto di quanto accaduto. L’ipotesi è in questi casi di omicidio stradale.

Elisa e Sonia, amiche inseparabili. Erano reduci da una serata in discoteca al Megà. Avevano parcheggiato lontano, perchè c’era un sacco di gente. L’ultima sera delle Festività Natalizie la volevano vivere insieme, come avevano fatto per tutta una vita di amicizia. Al rientro verso la macchina il dramma lungo la Sp 360. Secondo una prima ricostruzione per vittime camminavano sul ciglio della strada.

L’automobilista che le ha centrate si è fermato e ha chiamato i soccorsi. Le due donne sono state sbalzate nel campo accanto alla strada su cui camminavano, e sono morte sul colpo.

Le vittime sono una maestra elementare di 43 anni e una parrucchiera di 33. Erano amihe del cuore. Erano appena uscite dalla discoteca «Megà». Camminavano a bordo strada quando sono state travolte da un’auto condotta da un uomo di 48 anni, di Senigallia, risultato positivo all’alcoltest, che è stato arrestato dalla polizia stradale di Ancona intervenuta sul posto assieme al 118.

I soccorsi, giunti immediatamente, sono risultati però inutili: i corpi sono stati recuperati su un campo ai margini della strada. Sul luogo i vigili del fuoco, il 118 e la polizia stradale.

