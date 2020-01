Epifania 2020: ad Ancona la Befana dà appuntamento sotto l’Albero di Piazza Roma ai bimbi e a… Babbo Natale (portato dalla Croce Gialla)! Musica, le bolle di Mago Baldo e regali in palio by Dadi e Mattoncini!

Epifania 2020: ad Ancona la Befana dà appuntamento sotto l’Albero di Piazza Roma ai bimbi e a… Babbo Natale (portato dalla Croce Gialla)! Musica, le bolle di Mago Baldo e regali in palio per i piccini by Dadi e Mattoncini!

Dopo lo storico incontro del 2019, la Befana di Ancona dà anche quest’anno appuntamento a grandi e piccini sotto il grande Albero di Piazza Roma, compreso Babbo Natale!

Il 6 Gennaio di un anno fa Babbo Natale accettò l’invito, e diede un romantico bacio alla sua vecchia fidanzata. Accadrà anche quest’anno?

Per scoprirlo basterà presentarsi alle ore 18 domani (Lunedì 6 gennaio, presenta Maurizio Socci, ndr) per lo Show della Befana di Ancona 2020. A interpretare la simpatica vecchina sarà ancora Giorgia Difonzo. Babbo Natale (al secolo Claudio Comirato) sarà invece trasportato d’urgenza in Piazza grazie ai grandi amici dell’equipaggio della Croce Gialla di Ancona.

Befana di Ancona 2020. Ricco il menù del pomeriggio che saluta le feste di Auguri Ancona, per un’edizione da record: Musica, le bolle di Mago Baldo e regali in palio by Dadi e Mattoncini!

Saranno presenti anche gli Scout dell’Ancona 2 per una iniziativa di autofinanziamento.