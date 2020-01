Travolta nella notte, muore una studentessa

Travolta e uccisa mentre attraversa la strada sulle strisce pedonali. Muore una studentessa, Pegah Naddafi, 29 anni di origini iraniane, ma residente a Senigallia, dove il padre Kamyar gestisce un ristorante.

La tragedia nella notte tra il 3 e il 4 gennaio in via Vespucci a Mestre, città dove la giovane si era trasferita per motivi di studio, in quanto studentessa dell’università Ca’ Foscari.

Inutili i soccorsi dei medici del 118, che hanno tentato per diverso tempo di rianimare la giovane.

A travolgere la ragazza è stata una macchina guidata da un uomo di 46 anni, di Noale, che stava procedendo dal centro di Mestre in direzione San Giuliano. Il conducente è indagato per omicidio stradale.

Il papà della giovane ha raggiunto Venezia in giornata.

La polizia locale veneta dovrà chiarire i contorni dell’investimento.