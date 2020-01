Tenta di rubare un’auto con due bimbi: arrestato

Un uomo di 43 anni, residente ad Ancona, è stato arrestato dalla Polizia dopo aver tentato di rubare un’auto con a bordo due bambini che dormivano. È stato uno dei minori, un ragazzino di 13 anni, a sventare il furto, sfilando le chiavi dal cruscotto e sbloccando le portiere.

L’episodio si è verificato intorno all’1.15, quando una famiglia di cittadini bulgari, residente in Italia e di rientro dal Paese d’origine, si è fermata davanti a un albergo del centro di Udine. I genitori sono scesi per chiedere al portiere la disponibilità di una camera, lasciando il veicolo in moto davanti all’hotel e a bordo i due figli, una bambina di 4 anni e il ragazzino di 13.

I coniugi si sono accorti che il veicolo era ripartito a forte velocità percorrendo qualche decina di metri prima di arrestare la sua corsa. Risvegliatosi per il trambusto, il ragazzino seduto sul sedile posteriore è riuscito a estrarre la chiave e ad aprire le portiere. L’uomo è stato arrestato dagli agenti delle Volanti giunti sul posto.