Schianto sull’Asse: feriti e caos. Sei mezzi coinvolti

Due persone ferite, di cui un uomo di 50 anni in gravissime condizioni, sei auto coinvolte, chiuso l’asse Nord Sud per permettere le operazioni di soccorso. E’ il primo bilancio di uno schianto avvenuto ad Ancona poco dopo le 7, in direzione centro.

Secondo una prima ricostruzione, un uomo, a seguito di un tamponamento, è sceso dall’auto per poi venire travolto da una altro mezzo nel frattempo sopraggiunto.

Ferita anche una donna, anche lei investita, mentre la conducente alla guida ha accusato un lieve malore.

Guarda le immagini:

In totale sono quattro le persone rimaste ferite, di cui in modo più lieve.

Sul posto la Croce gialla di Ancona e di Camerano, i mezzi del 118 di Ancona soccorso, la Polizia Municipale, i Vigili del fuoco.

In corso un vertice sulla viabilità nella sede del Comando della Polizia municipale di Ancona. Presente l’assessore Stefano Foresi.

Il caso diventa politico, Quacquarini (M5S): “Perché non hanno chiuso prima l’Asse?”

“Nell’esprimere vicinanza alla persona ferita in modo grave, nella speranza che tutto vada per il meglio, ci si chiede perché, nonostante le previsioni di ghiaccio fatte nei giorni precedenti, si sia lasciata aperta la strada mettendo a rischio i cittadini?”, si legge in una nota a firma del consigliere comunale del Movimento 5 Stelle.

“Già nelle prime ore del mattino la situazione era critica, perché nessuno si è premurato di chiudere l’Asse?

Insomma l’incolumità dei cittadini è stata messa in secondo piano da questa Amministrazione preoccupata solo di fare annunci continui di mirabolanti progetti, che poi non realizza, e di piazzare luminarie per distrarre l’opinione pubblica”.

IN AGGIORNAMENTO