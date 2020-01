“Ancona candidata Capitale della Cultura 2021”. L’annuncio di Marasca durante lo Show di Capodanno in Piazza del Papa.

L’assessore alla Cultura del Comune di Ancona, salito sul palco per il tradizionale conto alla rovescia, ha iniziato il 2020 con una bella notizia per la città di Ancona. “Il 2019 è stato l’anno di maggior successo per le nostre iniziative culturali – ha detto Marasca – penso al Kum, alle iniziative alla Mole, Al Porto Antico. Ma non ci fermiamo qui”.

Poco prima del brindisi per saltare il 2020, l’annuncio: “La prossima sfida è lanciata – ha dichiarato l’Assessore – posso darvi una bella notizia: siamo ufficialmente candidati come Capitale Italiana della Cultura per l’Anno 2021!”.

Ancona candidata Capitale della Cultura 2021. “Non sarà un percorso facile, la concorrenza è tanta e di qualità – ha concluso Marasca – ma con l’appoggio di tutta a città ce la possiamo fare! Sosteneteci e buon anno a tutti!”.