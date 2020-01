Pensionato schiacciato da un tornio in casa. E’ grave

CINGOLI – Durante lo spostamento di un tornio meccanico nuovo appena consegnato in un’abitazione privat, un pensionato è stato travolto dal macchinario rimanendo schiacciato agli arti inferiori.

L’incidente è avvenuto verso le 9 in via Rio a Cingoli. Sul posto il personale dei vigili del fuoco di Macerata che ha estratto il ferito da sotto il tornIo e a consegnarlo ai sanitari per essere assistito. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso.

Il pensionato, che non sarebbe in pericolo di vita, ha riportato però gravi ferite alle gambe ed è stato trasportato dal 118 in eliambulanza agli Ospedali Riuniti di Ancona per tutti gli accertamenti e le cure necessarie.