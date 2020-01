Addio a Valerio e Nello, doppio lutto ad Arquata del Tronto

ARQUATA DEL TRONTO – La comunità di Arquata del Tronto si sta preparando ad una giornata di lutto cittadino. Lo ha ufficialmente istituito l’Amministrazione comunale.

Domani, venerdì 3 gennaio, darà l’ultimo saluto a Valerio Amatizi, il 26enne tragicamente scomparso la notte di Capodanno a Colle San Marco. Dopo la ricognizione cadaverica, stabilita dalla Procura della Repubblica di Ascoli, la salma, oggi 2 gennaio, è stata restituita alla famiglia che ha potuto organizzare il funerale. L’ultimo saluto domani nella chiesa dell’area Sae di Borgo 1 di Arquata alle ore 10,30. Ma già dal tardo pomeriggio di oggi la salma sarà esposta nella camera ardente allestita all’ospedale “Mazzoni” di Ascoli.

Come se non bastasse la perdita di uno dei ragazzi più amati da tutti gli arquatani, seppure residente ad Ascoli, il paese montano piange anche Nello Gattoni, lo storico vigile urbano. Gattoni era in pensione, e malato da tempo. Lascia la moglie Emidia Cafini e i figli Mirco e Debora. Le esequie s svolgeranno sempre domani, 3 gennaio, nella stessa chiesa realizzata dopo il sisma a Borgo di Arquata, alle ore 14,30.