Inizia il 2020 in diretta con noi! Dalle Muse di Ancona il 1 Gennaio in esclusiva su èTV il tradizionale concerto di Capodanno con l’Orchestra Fiati di Ancona.

Grande attesa per il tradizionale Concerto di Capodanno offerto dall’Amministrazione comunale di Ancona a tutta la cittadinanza e curato dall’Orchestra Fiati Ancona in programma per il 1 Gennaio 2020 alle ore 17.00 presso il Teatro delle Muse.

Quest’anno un programma ricchissimo e variegato che mette in scena la grande musica ed importanti solisti. Dapprima Chiara Burattini, violoncellista anconetana con una brillante carriera internazionale, che sarà virtuosa solista nell’accattivante concerto di Friedrich Gulda che saprà stupire e appassionare il pubblico.

Nella seconda parte sono in programma famose arie d’opera e celebri melodie per la voce della soprano Leila Alamanova e del tenore Max Jota.

L’Orchestra Fiati di Ancona, importante istituzione musicale cittadina, da sempre seguitissima dal pubblico e diretta dal M° Mirco Barani, saprà coinvolgere il pubblico in un concerto entusiasmante e di altissimo livello, per inaugurare un nuovo anno con gioia e positività!

L’evento sarà trasmesso per il terzo anno consecutivo in diretta in esclusiva su èTV canale 12! Vi aspettiamo!