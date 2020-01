Festa di Capodanno ad Ancona in Piazza del Papa, Marasca (VIDEO): “Dai ritmi del Salento al Dj Set nostrano, una serata per tutti”

Anche quest’anno volge al desio. Nel capoluogo Regionale quasi tutto pronto per la Festa di Capodanno ad Ancona, in Piazza del Papa. Ecco l’invito dell’Assessore Paolo Marasca ai microfoni di èTV: “Dai ritmi del Salento al Dj Set nostrano, una serata per tutti”.

Come da tradizione degli ultimi anni, all’interno di un palinsesto natalizio generalista e ricco di iniziative per tutti, si ritaglia uno spazio il capodanno dedicato al divertimento di tutti sì, ma soprattutto dei più giovani, all’insegna di musica di grande qualità.

EVE – il capodanno di Ancona in piazza del Papa è frutto dell’unione di più forze: il Comune di Ancona, Marche Teatro, le attività della piazza che fanno da cornice all’evento, e alcune realtà del territorio che da anni si caratterizzano per ricerca musicale e attenzione alla night life cittadina.

Da questa collaborazione arriva l’edizione 2019|2020 , che porta sul palco una straordinaria e particolarmente dinamica band del panorama indipendente italiano. Arrivano ad Ancona per esibirsi nella notte del 31 dicembre gli Aprés La Classe.

Un concerto tutto da ballare, ricco di energia e sonorità mediterranee, reggae, ska. Una delle più talentuose band di quel Salento che, da anni, è uno dei centri musicali più interessanti e movimentati d’Italia.

Il concerto sarà preceduto e seguito da djset a tema, creato in territorio anconetano e rappresentativo della realtà della nostra night life: i Decibel Club arricchiranno la proposta musicale, introducendo la band per continuare a far ballare la gente sino alla chiusura della festa.

(A presentare lo spettacolo e la serata e a condurre il brindisi di mezzanotte, Maurizio Socci, ndr).

Lo spettacolo avrà inizio alle 22 e 45 e si concluderà a tarda notte.