Tenta di violentare una ragazza in centro a Macerata, il 33enne resta in carcere

MACERATA – Resta nel carcere di Montacuto ad Ancona il marocchino di 33 anni accusato di aver tentato di violentare una ragazza di 19 anni, in pieno centro storico a Macerata nella notte tra venerdì 27 e sabato 28 dicembre.

L’udienza di convalida si è svolta lunedì mattina al tribunale di Macerata davanti al gip. Il marocchino assistito dall’avvocato Lucia Iannino, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il 33enne, prima di arrivare a Macerata, era stato in carcere a Firenze, per questioni di spaccio di droga, ed era uscito alcuni giorni fa.

Al giudice ha detto di essere un bracciante agricolo e di trovarsi nel capoluogo maceratese per questa ragione, ha un permesso di soggiorno regolare ma è senza fissa dimora.