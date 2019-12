Capodanno, marchigiani con la valigia tra capitali e paesi caldi – VIDEO

ANCONA – I marchigiani tornano a viaggiare, dopo un’estate che ha registrato un calo nelle partenze, complice anche un ponte pasquale piuttosto lungo, a Capodanno, valigia in mano sono tanti coloro che aspetteranno il 2020 all’estero.

Tra le mete più gettonate ci sono le grandi capitali europee, per chi decide di spostarsi, ma senza spendere troppo e affrontare lunghe ore d’aereo. Ma c’è anche chi, complice lo shopping delle feste natalizie, è partito prima alla volta di mete più internazionali.

Per chi invece è intollerante al freddo e cerca un po’ di riposo, magari lungo qualche spiaggia, le mete più gettonate restano e il subcontinente indiano, lo Sri Lanka, la Thailandia, le Maldive, i caraibi, Cuba il Messico o l’America Latina con capofila il Brasile. Per chi invece non vuole rinunciare al caldo, ma ha un budget più limitato le mete preferite sono i paesi del nord Africa come il Marocco, l’Egitto, l’Oman o il Libano, recentemente riscoperto dai turisti.