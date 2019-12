Tenta di violentare una giovane di 19 anni a Macerata, arrestato pluripregiudicato

MACERATA – La immobilizza mentre sta tornando a casa, le tappa la bocca con una mano impedendole di urlare e tenta di violentarla. Notte shock per una ragazza di 19 anni aggredita in pieno centro storico, a Macerata, da un uomo di 33 anni di origini marocchine che ha tentato di abusare di lei. Il fatto è accaduto intorno alle 2:00 nella notte tra venerdì e sabato. La giovane fortunatamente è riuscita a divincolarsi prima che l’uomo potesse abusare di lei e a scappare.

Una volta arrivata a casa la ragazza ha chiamato la polizia raccontando cosa le fosse accaduto e fornendo la descrizione dell’uomo che era riuscita a vedere in volto distintamente, prima di scappare.

I poliziotti raccolte le dichiarazioni della 19enne hanno iniziato a pattugliare tutte le vie e i vicoli del centro riuscendo in pochissimo tempo a rintracciare e arrestare il 33enne, in Via Don Minzoni.

A seguito di accertamenti l’uomo è risultato essere un pluripregiudicato per reati in materia di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, in Italia senza fissa dimora, scarcerato alcuni giorni fa dal carcere di Firenze. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato portato al Carcere di Ancona-Montacuto a disposizione dell’A.G.