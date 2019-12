Un anno con gli occhi… di Francesco: Mons. Spina ospite di èTV a “Punti di Vista”. Nel corso dell’intervista il lancio del Docufilm sulla vita del Santo

Il 2019 rivisto con gli occhi di San Francesco. Questa sera a Punti di Vista (ospite di Maurizio Socci, ndr.) sarà Mons. Angelo Spina Arcivescovo di Ancona Osimo.

Sarà l’occasione per rivivere e riflettere sui principali fatti del 2019, anno “Francescano” per via della partenza de Santo, 800 anni fa, dal porto di Ancona verso la Terra Santa.

Nel corso della trasmissione verrà proiettato il docufilm che Mons. Spina ha ideato e realizzato proprio per San Francesco.

Appuntamento questa sera h21:20 (anche sabato h7 e 23:30) su èTV Canale 12 e su èTV Umbria Canale 14. Vi aspettiamo!