Ruba carne e birra al supermercato: scoperto da un carabiniere fuori dal servizio

FALCONARA MARITTIMA – Un uomo di origine romena di 59 anni, già noto alle forze dell’ordine è stato denunciato per furto aggravato: è stato notato da un carabiniere in borghese mentre nascondeva una confezione di carne e una birra sotto al cappotto. E’ successo all’interno del supermercato di via Marconi, a Falconara Marittima. Il militare era intento a fare i propri acquisti ma non ha potuto fare a meno di accorgersi di un uomo che, con fare guardingo, si aggirava tra gli scaffali del punto vendita. Poi lo ha visto nascondere sotto il giubbetto due confezioni di carne fresca con una bottiglia di birra. Il carabiniere ha continuato ad osservare i movimenti del soggetto fino al passaggio oltre le casse del punto vendita, quando ormai era chiaro che la merce non sarebbe stata acquistata. E’ così arrivata una pattuglia della locale Tenenza in ausilio al collega fuori servizio, i cui militari avevano incontrato il soggetto appena due ore prima, a bordo di un furgoncino guidato da alcuni connazionali, nel corso di un normale controllo alla circolazione stradale. “Sto cercando lavoro”, aveva detto loro alla richiesta circa i motivi della sua presenza in città. Per quel magro bottino di appena 30 euro, è scattata la denuncia dell’uomo che dovrà rispondere di furto aggravato e nel contempo sarà proposto per l’allontanamento dal Comune di Falconara Marittima, con foglio di via obbligatorio della durata di tre anni.