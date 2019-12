Ladri scatenati anche a Natale

Ladri scatenati anche nei giorni di festa: scattano i controlli e le chat di vicinato per segnalare movimenti e auto sospetti.

ANCONA – Ladri scatenati anche durante le festività natalizie: ad Ancona proprio il 25 dicembre una banda di malviventi ha preso di mira alcuni appartamenti a Monte Dago portando via un bottino tra soldi e gioielli, mentre i proprietari erano occupati nel pranzo natalizio in taverna. Ai piani superiori hanno messo a soqquadro l’appartamento, riuscendo ad entrare facendo l’ormai noto foro ai vetri delle finestre. In un caso la banda è riuscita a portar via un armadio blindato trasportato all’esterno con una carriola.

Topi d’appartamento anche a Montemarciano dove sono state visitati quattro appartamenti sempre nei giorni di festa portando via soldi, oro e macchine fotografiche.

E dopo il raid che non lascia sogni tranquilli in Valmusone, quello di Natale è stato un giorno di controlli a Castelfidardo con Questura, Carabinieri e Polizia locale. Qui alcuni cittadini si sono organizzati anche con chat di vicinato per segnalare movimenti sospetti.