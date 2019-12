S.O.S. sul Monte Vettore, recuperati i due escursionisti caduti lungo un costone

MONTEGALLO – Sono stati tratti in salvo i due escursionisti di 31 e 36 anni, uno di Civitanova e l’altro di Como, caduti sulla salita per la Cresta del Galluccio, in zona Colle di Montegallo, sul Monte Vettore, intorno alle 12:30 di oggi.

La via è stata affrontata dai due alpinisti in stile invernale con l’ausilio di piccozza e ramponi in quanto coperta da neve e ghiaccio; ma purtroppo un rampone di uno dei due alpinisti si è rotto facendolo scivolare. Il compagno di cordata ha cercato di bloccare in tutti i modi la caduta, ma senza successo ed è stato a sua volta trascinato dal compagno lungo il canale. I due, che nella caduta hanno riportato qualche contusione sono comunque riusciti a chiamare i soccorsi e sono stati recuperati dall’elicottero dei vigili del fuoco.

Sul posto c’erano anche il soccorso alpino e i sanitari del 118 che poi hanno trasportato i due infortunati all’Ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno. Fortunatamente le loro condizioni non destano preoccupazione.