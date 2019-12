Verso l’anno di Fellini: l’ultimo cappello è a Montappone – VIDEO

Al Museo del cappello c’è anche l’ultimo indossato dal maestro del cinema italiano, conosciuto in tutto il mondo. Federico Fellini, di cui, nel 2020, si celebra il centenario della nascita. Il copricapo del regista di “La dolce Vita” e “Amarcord” è uno dei suggestivi segni di una storia di fascino e artigianato che caratterizza Montappone e il distretto di Massa Fermana, Monte Vidon Corrado e Falerone come capitale dell’accessorio di moda tra i più amati.

MONTAPPONE – Al Museo del cappello c’è anche l’ultimo indossato dal maestro del cinema italiano, conosciuto in tutto il mondo. Federico Fellini, di cui, nel 2020, si celebra il centenario della nascita. Il copricapo del regista di “La dolce Vita” e “Amarcord” è uno dei suggestivi segni di una storia di fascino e artigianato che caratterizza Montappone e il distretto di Massa Fermana, Monte Vidon Corrado e Falerone come capitale dell’accessorio di moda tra i più amati. Finiti in testa a star della moda e dello spettacolo, i cappelli di Montappone, a partire da quelli di paglia o addirittura di segno, hanno origine umile intrisa di creatività e sapienza artigiana. Una sorta di miracoloso ingegno da conoscere meglio proprio all’esposizione museale di Montappone.