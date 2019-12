Senigallia: manifesti contro il Premier Conte. Indaga la Polizia

Manifesti con il volto del presidente del Consiglio Giuseppe Conte e una scritta che recita “Pensa come vuoi, ma pensa come noi” sono apparsi in vari centri delle Marche, tra cui Senigallia, dietro l’ex Hotel Marche, struttura in stato di abbandono.

Sotto il viso del premier italiano c’è una scritta: “Pensa come vuoi ma pensa come noi”. Più piccola e in basso la frase: “Serve un lessico più consono, una neolingua mite, rispettosa. E’ un progetto politico di ampia portata”.

Infine il disegno di un occhio, forse un riferimento al ‘Ministero della verità’ del romanzo ‘1984’ di George Orwell. Anche in via Perugia, zona lungomare, sono comparsi dei manifesti con Conte, segnalati anche ad Ancona e Macerata.

Indaga la polizia, al lavoro per risalire agli autori dell’affissione abusiva.