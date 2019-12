Salvini: “Qui qualcuno che ruba”. Incognita regionali. Su Pazzaglini: “Anche io indagato” – VIDEO

La giornata anconetana di Salvini, tra attacchi sull’inchiesta di corruzione in Comune, l’incognita regionali, il post sisma e le indagini che imbarazzano anche la Lega.

“Ancona non merita di finire sui giornali perché in Comune c’è qualcuno che è corrotto, che ruba e che fa rubare”.

Il video racconto di Lucio Cristino:

Il leader della Lega, Matteo Salvini, all’attacco sull’indagine “Ghost Jobs”, che ha visto finire in manette un funzionario comunale per gli appalti pubblici. Lo stesso leader, ad Ancona, però non scioglie il nodo sul toto candidato per le regionali 2020.

Poi un passaggio sul post sisma: c’è anche un senatore indagato, gli ricordiamo. Il riferimento è a Giuliano Pazzaglini, ex sindaco di Visso, indagato per peculato per i fondi per i terremotati. “Anche io sono indagato in mezza Italia. Le indagini non mi spaventano”.

Le immagini: