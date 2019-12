Salvini ad Ancona, il suo discorso all’attacco: “Dispiace che Ancona vada sui giornali per gente che ruba e fa rubare. 2020? Via Mancinelli e Ceriscioli”. Segui la diretta sul canale 12 – in aggiornamento

Matteo Salvini in Piazza del Papa ad Ancona, tra Gesù, Droga, immigrazione e corruzione. Ecco alcuni passaggi della diretta di èTV: “Buon Natale, visto che c’è qualcuno che vorrebbe anche cancellare il Natale”. L’attacco alla Mancinelli: “Dispiace che Ancona vada sui giornali per gente che ruba e fa rubare”. L’affondo sulle truffe legate ai contributi per la Ricostruzione: “Vergogna che in questa Regione ci sia chi ruba pure sui terremotati”. Sulla Sicurezza: “Ringrazio questore di Macerata per la sua lotta alla droga”. Sul 2020: “Regalo di Natale? Che bello se per il 2020 andassero a casa il Sindaco di Ancona e il Governatore delle Marche”.