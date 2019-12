Proprio mentre Piazza del Papa si riempie di bandiere e cori della Lega per il discorso di Matteo Salvini, In Piazza Roma, alle 13 cannelle e in Corso Garibaldi la contromanifestazione appoggiata dalle Sardine.

“Ancona non si lega”, questo lo striscione in testa al corteo che da Piazza Roma ha riempito Corso Garibaldi. “No al razzismo, no alla violenza verbale, no a Salvini” questi i cori più gettonati. Sul posto per noi Linda Cittadini.