Undici mila euro in favore di Telethon grazie a Paolorossi & Christmas a Villa Gentiloni. Prossimamente su èTV

Undici mila euro in favore di Telethon grazie a Paolorossi & Christmas a Villa Gentiloni. L’evento, giunto alla sua quarta edizione e seguito dalle telecamere di èTV, ha visto la partecipazione straordinaria di stelle dello spettacolo e imprenditori di successo. Tutti uniti per la ricerca e la solidarietà.

Con “Paolorossi & Christmas for Telethon” Villa Gentiloni ha acceso il Natale in nome della solidarietà.

Anche quest’anno si viaggia verso il “tutto esaurito” per la tradizionale cena promossa dal sarto di Filottrano per raccogliere fondi a favore della Fondazione che sostiene la ricerca scientifica sulle malattie rare. Ospiti d’onore l’attore Maurizio Mattioli, l’ex Miss Italia, Carlotta Maggiorana, l’Indignato speciale Antonio Lo Cascio e il Violinista di fama internazionale Marco Santini (ha condotto il nostro Maurizio Socci, ndr).

Battuto il record di dieci mila euro di donazioni dello scorso anno nella tradizionale cena benefica organizzata come tradizione dal sarto Luca Paolorossi, in collaborazione con Bnl-Bnp Paribas, con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore della Fondazione Telethon e a sostegno della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. L’occasione giusta per scambiarsi gli auguri di Buone Feste e dare prova tangibile della propria sensibilità. Per la prima volta l’happening solidale è stato ospitato nella Limonaia di Villa Gentiloni, recentemente inserita nell’Associazione Residenze storiche.

“Sono sinceramente orgoglioso di aver messo anche quest’anno tutte le mie forze, le mie idee e gli spazi di Villa Gentiloni a disposizione della solidarietà – commenta Luca Paolorossi – Nelle precedenti edizioni abbiamo raccolto 33 mila euro devoluti alla Fondazione Telethon e anche quest’anno ha visto tanta generosità dei partecipanti. Un grazie speciale al lavoro di tutta la mia famiglia, Da mia moglie Sonia a mio figlio Pietro, che stanno mettendo l’anima e il cuore in questa dimora aristocratica di questa bellezza su cui continuerò a investire tempo e risorse in omaggio alla storia, a Filottrano e alle Marche”.

Paolorossi ha anticipato durante la serata che il prossimo 20 Giugno Villa Gentiloni ospiterà la seconda edizione del Premio “Orgoglio delle Marche”.

L’evento Paolorossi & Christmas è stato seguito dalle telecamere di èTV. Prossimamente in onda uno Speciale con interviste e immagini.