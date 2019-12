Esodo caos, fino a 23 km di coda in A14

Ancora code chilometriche sull’autostrada A14 nel weekend prima di Natale a causa dei restringimenti di carreggiata conseguenti al sequestro dei viadotti. Traffico intenso, in particolare in direzione sud.

Autostrade per l’Italia segnala, nelle Marche fino a 13 chilometri di coda tra Loreto e Fermo, 6 km tra Fermo e Grottammare e 4 km tra Grottammare e San Benedetto del Tronto; in Abruzzo 5 km tra Roseto degli Abruzzi e Città Sant’Angelo, 3 km tra Pescara Ovest e Pescara Sud e un chilometro tra Lanciano e Val di Sangro.

Sempre come conseguenza dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria, chiusa la stazione di Roseto degli Abruzzi (Teramo) in uscita per chi proviene da nord e in entrata per chi è diretto verso nord. Il casello è bloccato dal 7 dicembre, a seguito del provvedimento di sequestro delle barriere bordoponte di entrambe le carreggiate del viadotto SS150 del Vomano, per la presenza ravvicinata delle rampe di accelerazione e decelerazione con il viadotto stesso.