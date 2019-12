Nascondono 1,3kg di cocaina, nei regali di Natale, arrestati tre spacciatori della Vallesina

ANCONA – Avevano nascosto 1,3 kg di cocaina all’interno di alcuni pacchi natalizi, arrestati dai carabinieri tre uomini di origini calabresi di 41, 33 e 32 anni.

Due di loro sono stati fermati, dai militari durante un controllo alla stazione di Ancona. Grazie anche alla presenza dell’unità cinofila è stato possibile rinvenire la droga suddivisa in circa 200 dosi all’interno dei pacchetti regalo che gli uomini avevano nella loro macchina.

I due sono stati arrestati, ma i carabinieri hanno esteso la ricerca all’abitazione di un 33enne, sempre di origini calabrese, residente a Jesi, dove sono stati rinvenuti altri 24 gr di cocaina, già suddivisa in 40 dosi. Oltre alla droga sono stati sequestrati anche un bilancino di precisione e vario materiale per il taglio ed il confezionamento della sostanza, nonché la somma di circa 1000 euro, in banconote di piccolo taglio, verosimile provento dell’attività di spaccio. Il 33nenne è stato tratto in arresto.

Si ritiene che la sostanza stupefacente fosse pronta per essere immessa per le festività natalizie nel mercato illecito degli stupefacenti marchigiano ed in particolare della Vallesina.