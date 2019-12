Matteo Salvini ad Ancona: seguilo in diretta su èTV.

La nostra Emittente trasmetterà in diretta l’incontro del Leader della lega che si terrà nel Capoluogo Regionale Lunedì 23 Dicembre.

Realizzeremo una diretta no stop a partire dalle 11:25 su èTV Canale 12 ma anche in streaming sul sito etvmarche.it e sulla APP scaricabile gratuitamente etvmarche.

Inviato sul campo il nostro Lucio Cristino, in studio Maurizio Socci