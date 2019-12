Il Presidente Sergio Mattarella sarà all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Unimc a marzo

“Il 9 marzo il Presidente Sergio Mattarella ci farà l’onore di presenziare l’inaugurazione dell’anno accademico”. Ad annunciare la visita del Presidente della Repubblica all’Università di Macerata il Rettore Francesco Adornato durante il saluto di Natale alla comunità accademica.

“Proprio per concordare l’organizzazione del suo arrivo – ha aggiunto il rettore – ho un incontro al Quirinale il prossimo 16 gennaio”.

“Sono a metà del mio mandato – ha detto durante il suo discorso, Adornato, al terzo dei sei anni del suo rettorato – ma sento ancora l’entusiasmo degli inizi. La fatica che questo incarico comporta è resa più soffusa non solo dal lavoro di voi colleghi del personale docente ,tecnico, amministrativo e bibliotecario, ma anche dall’avvertire un clima di partecipazione, responsabilità e consapevolezza ”.

“Il Paese – ha aggiunto – sta passando un momento di difficoltà. A fronte di un aumento dei costi, abbiamo politiche universitarie pubbliche che rimangono indietro, anche se il nostro ateneo ha un bilancio solido e possiamo avere prospettive. A questo proposito, mercoledì in Giunta Crui – la Conferenza dei rettori delle Università italiane – e giovedì nel Cosiglio è stata approvata la proposta di inviare una lettera forte al Presidente della Repubblica e al Presidente del Consiglio sulla condizione del sistema universitario. Recenti dati (Sole 24 Ore del 09/12/2019) vedono l’Università di Macerata al 5° posto in Italia per percentuale di fondo premiale sul fondo di finanziamento ordinario. Vivo del prestigio riflesso di questo ateneo.”