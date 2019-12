Tragico schianto a Treia: muore a 18 anni – VIDEO

Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un albero: muore a soli 18 anni lo studente Leonardo Sacchi. L’incidente sulla provinciale 128 ieri notte tra Treia e Chiesanuova.

TREIA – Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un albero: muore a soli 18 anni lo studente Leonardo Sacchi. L’incidente sulla provinciale 128 ieri notte tra Treia e Chiesanuova. La terribile carambola è avvenuta attorno alla mezzanotte: a dare l’allarme il conducente dell’auto che seguiva quella del giovane. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, l’auto del ragazzo è uscita di strada finendo drammaticamente contro una pianta a bordo strada. Un impatto violento che ha procurato ferite gravissime. Il ragazzo è stato soccorso d’urgenza dai mezzi sanitari e dai Vigili del fuoco, poi la corsa disperata all’ospedale di Macerata, dove il diciottenne è spirato questa mattina.

Una tragedia che irrompe nella comunità di Treia a pochi giorni dal Natale, il più triste per la famiglia e gli amici della giovane vittima.